Seleção Brasileira Sub-18 é convocada para a Copa América

A Seleção Brasileira Sub-18 de basquete masculino está definida para a Copa América da categoria, que acontece entre 3 e 9 de junho, em Buenos Aires, na Argentina. O torneio vale quatro vagas na Copa do Mundo Sub-19 em 2025. Assim, o time comandado por Rodrigo da Silva viaja no dia 1º e estreia no dia 3, contra Belize, ao vivo no YouTube da FIBA.

Completam o grupo da Seleção os Estados Unidos e a Argentina. Pelo formato de disputa, a primeira fase serve apenas de ranqueamento para as quartas de final. Por outro lado, o 'Grupo A' conta com Canadá, Venezuela, Porto Rico e República Dominicana. O chaveamento terá 1º x 4º e 2º x 3º de cada grupo. Por fim, os quatro semifinalistas vão ao Mundial Sub-19 de basquete.

Antes da convocação oficial para a Copa América, o Brasil realizou dois amistosos durante as duas semanas de treino que teve. Os adversários, então, foram as equipes do Pinheiros Sub-20 e do Paulistano Sub-22, e com duas vitórias para a Seleção Brasileira.