Ana Sátila avança às semis da Copa do Mundo em Augsburgo

Começou, nesta quinta-feira (30), a primeira etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, em Augsburgo, na Alemanha. Por lá, três brasileiros disputaram a primeira fase da competição. O destaque do dia ficou com Ana Sátila, que se classificou à semifinal do K1 feminino no segundo lugar de sua bateria.

A Copa do Mundo de Canoagem Slalom é dividida em três etapas, sendo a primeira em Augsburgo, a segunda em Praga (República Tcheca) e a terceira em Cracóvia (Polônia). A competição marca uma importante fase de preparação aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Assim, o Brasil levou um time de peso para as disputas na Alemanha. Pedro Gonçalves (Pepê) e Ana Satíla, classificados às Olimpíadas, participaram das três etapas da competição. Além deles, Omira Estacia, Charles Corrêa e Kauã da Silva também participam das etapas.

Semifinal à vista

Ana Sátila começou a sua trajetória na Copa do Mundo de Canoagem Slalom com o pé direito. A brasileira disputou a primeira bateria eliminatória do Caiaque Cross, marcou o tempo de 107s49 (com duas penalidades) e ficou na segunda colocação, apenas 2s82 atrás da líder eslovaca, Stanovska. Assim, Ana conseguiu se classificar à semifinal da etapa de Augsburgo.