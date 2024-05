Percurso do triatlo é marcado por beleza e polêmica

Ela teve a oportunidade de disputar um evento-teste para os Jogos e enalteceu que a beleza do trajeto é equivalente ao nível de dificuldade que ela proporciona. Além de Djenyfer, outros três brasileiros estão garantidos nos Jogos. Manoel Messias, Miguel Hidalgo e Vittoria Lopes estão os 110 triatletas que vão competir nos dias 30 e 31 de julho nas provas individuais masculina e feminina. No dia 5 de agosto gosto, 18 equipes com 4 atletas vão participar do revezamento.

A primeira etapa é a natação, justamente o ponto que mais tem causado polêmica. Isso porque a competição vai rolar no Rio Sena. O governo francês investiu o equivalente a quase de R$ 8 bilhões em ações para despoluir o rio mais famoso da cidade. A previsão é de que diversos trechos estejam aptos para banho a partir de julho.