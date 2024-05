Alison dos Santos bate campeão olímpico, faz melhor tempo do ano e vence prova

O primeiro duelo de 2024 entre Alison dos Santos e Karsten Warholm nos 400m com barreiras aconteceu nesta quinta-feira (30). Os dois se enfrentaram na etapa de Oslo da Diamond League. O brasileiro levou a melhor e venceu a prova, com Warholm na segunda colocação, com direito ao melhor tempo do ano no mundo para Piu. A etapa também teve Almir Júnior competindo no salto triplo, terminando em sexto lugar.

Na corrida mais esperada desta quinta em Oslo, Karsten Warholm começou melhor, ultrapassando as barreiras na frente nos primeiros 200m da corrida. Mas, na metade da prova, Alison dos Santos começou a se aproximar do norueguês. Os dois entraram na reta final praticamente juntos, com Piu ultrapassando Warholm nos últimos metros para ficar com a vitória em 46s63, contra 46s70 do noruguês.

"Me senti bem, eu amei essa pista, o público e a energia. Foi uma corrida difícil, mas que queria mostrar que eu estava aqui, em boa forma, e que consigo ser mais rápido ainda. Eu estava animado para essa prova e agora estou animado para a próxima, para ver o que posso fazer", disse o atleta após a prova, se referindo a etapa de Estocolmo da Diamond League na semana que vem. "A pista estava um pouco molhada, mas era igual para todo mundo. Só tinha que manter na minha cabeça que eu queria vencer. Vai ser uma prova incrível em Paris-2024. Estou muito animado para o que eu posso fazer lá. Tudo antes de Paris é apenas uma prepaação. Única coisa que eu posso dizer é: assistam", completou Piu.