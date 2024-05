Bob Burnquist relembra maiores desafios que venceu na carreira

Looping aberto

Ao longo de quase quatro décadas andando de skate, Bob Burnquist criou várias formas de se desafiar. Uma delas foi durante uma competição chamada "King of Skate" em que ele montou um looping aberto. "Eu tive que fazer esse looping de base trocada e foi muito difícil. Foi gostoso depois que eu acertei. O durante foi muito ruim. Na hora que eu caio, eu giro o pé. Eu estou tentando dar um mortal e caio do mesmo jeito com o pé sempre girando. Eu lembro que começou a ficar de um jeito que eu não aguentava mais. Aí, no fim, deu certo", contou o skatista, que deu detalhes sobre a competição.

"Eles davam um orçamento para cada skatista criar um obstáculo, filmar a manobra e depois juntar tudo para ver o que cada um pensou. O Danny Way queria quebrar o recorde de distância e de aéreo, mas ele não conseguiu. Quebrou o recorde da distância e depois o do aéreo, mas foi separadamente. Aí o Tony Hawk montou uma rampa e um corrimão e botou fogo no corrimão. O Mike Vallely colocou a banda dele no palco e voou por cima da banda. Cada um fez uma loucura e eu acabei ganhando com a minha manobra", lembra Bob Burnquist, que ressaltou também o fato de que o obstáculo montado por Danny Way para aquele competição foi o embrião da megarrampa, que revolucionou no skate.

Muralha da China x Grand Canyon

"Foi o encontro de um novo caminho, que foi a megarrampa e tem uma história que é legal. O fato de eu ter ganho dele, encheu ele de fogo pra fazer uma coisa diferente. Eu sei disso porque eu também sou assim. Quando ele inventou a megarrampa, ele fez uma vídeo party que revolucionou. Isso foi em 2004 mais ou menos. Ele trouxe novas manobras, um novo movimento, meio que o snowboard para o skate. Aí eu comecei a andar com ele lá e isso foi evoluindo para as coisas que aconteceram depois. Aí ele foi e saltou a muralha da China. E aí, quando ele entregou isso e eu já era paraquedista, eu fui lá e coloquei a megarrampa no Grand Canyon".

"Foi um dos dias mais divertidos da minha vida. Eu queria ir muito mais vezes e dar muito mais manobras. Mas chegou uma hora que o povo da produção falou para terminar: acabou, chega! Eu aterrisava lá embaixo, o helicóptero me pegava e trazia de volta. Eu saltei umas dez vezes e na megarrampa foram umas sete. Montei sete skates e perdi todos", relembra, sem esquecer de ressaltar que tudo foi feito com muita segurança.