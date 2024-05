Brasil vence a Holanda por 3 a 1 e mantém invencibilidade na VNL

O Brasil até voltou a trocar pontos com a Holanda, mas não conseguiu diminuir a diferença do placar. Foi somente no retorno de Rosamaria à quadra que o cenário mudou. O Brasil perdia por 21/11 quando a ponteira/oposta foi para a linha do saque e fez uma ótima passagem. A seleção anotou sete pontos seguidos e voltou para o set, mas não conseguiu a virada, perdendo por 25/20.

Os sets finais

O terceiro set começou com bastante equilíbrio. Thaisa seguiu em quadra e as duas equipes trocaram pontos, se alternando na liderança do placar. A Holanda chegou a ter 7/5, mas o Brasil engatou quatro pontos seguidos, contando com fortes bloqueios, e assumiu a ponta com dois pontos de frente em 9/7. A partir daí, a seleção não deixou mais a liderança do placar e administrou a vantagem até fechar em 25/20.

A quarta parcial começou com dois pontos de bloqueio de Thaisa. A Holanda não deixou que o Brasil desgarrasse no começo, mas a seleção brasileira desgarrou após o 7/7. Contando com uma boa defesa e seguindo com bloqueio firmes, o Brasil deslanchou no placar e conquistou a vitória na parcial por 25/18, fechando o duelo.