Pedro e Gabriel vencem a primeira rodada do quali na Polônia

Começou, nesta quinta-feira (30), a etapa do Challenge de Stare Jablonki, na Polônia, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia! O Brasil é presença garantida no torneio, e conta com seis duplas para representar o país. Pedro Oliveira e Gabriel Santiago foram a primeira parceria a entrar em ação. Eles disputaram a primeira rodada do qualificatório, e venceram os austríacos Dressler e Trummer por 2 sets a 1 (22/20, 17/21 e 15/11). Assim, eles voltam às areias da Polônia, ainda hoje, para a partida que decide a classificação para a chave principal da etapa.

Na partida, destaque para os 25 pontos de Gabriel Santiago (24 de ataque e um de saque), e os incríveis oito pontos de bloqueio de Pedro Oliveira. Já pelo lado adversário, Trummer foi o principal pontuador da dupla austríaca, com 26 pontos no total, com quatro de saque. Com o triunfo, os brasileiros irão enfrentar a equipe da Austrália, Hodges e Schubert, que pegaram 'bye' na primeira rodada. Por fim, o confronto vale vaga à chave principal do torneio.

Mais Brasil em Stare Jablonki

O Brasil tem tradição no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Isso porque o país conta com 12 títulos no torneio, sendo seis no masculino e seis no feminino. Além de Pedro e Gabriel, o Brasil levou mais cinco duplas para o Challenge de Stare Jablonki. Evandro/Arthur Lanci, Vitor Felipe/Renato, Talita/Taiana e Vitória/Hegê estão no torneio principal. Enquanto, Léo Vieira/Felipe Alves ainda disputam o qualifying.