Orlando Luz e Fernando Romboli vão às quartas na Áustria

Na manhã desta quarta-feira (8), Orlando Luz e Fernando Romboli estiveram em quadra para a disputa em duplas do Challenger Mauthausen, na Áustria. Juntos, eles venceram a equipe composta pelo sueco Filip Bergevi e o holandês Mick Veldheer por 2 a 0 (6-2 e 6-4). Assim, os brasileiros avançaram às quartas de final do torneio.

O jogo

Durante toda a partida, Orlando e Romboli conseguiram controlar as ações adversárias. Jogando no saibro, eles souberam defender e contra-atacar com maestria. Logo no primeiro game de partida, a dupla do Brasil quebrou o serviço adversário e impôs seu ritmo de jogo. No quinto game, novamente um triunfo no saque dos oponentes, agora, para abrir 4-1 no placar. Em seguida, os brasileiros salvaram um break-point e encaminharam a vitória na primeira parcial.

O segundo set não foi muito diferente. Orlando Luz e Fernando Romboli começaram com duas chances de quebra favoráveis a eles. Porém, desta vez, Bergevi e Veldheer reagiram e salvaram o ponto. Mas não fez falta, já que a dupla brasileira conseguiu vencer outros dois games em serviços adversários, e sofreu apenas uma quebra para vencer a partida. Por fim, o destaque do triunfo ficou no ótimo aproveitamento de Luz e Romboli dos pontos no primeiro saque, com 90%.