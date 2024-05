Brasileiros mantêm top-15 no Mundial de Nacra 17

Dando sequência a disputa do Campeonato Mundial de Nacra 17, João Siemsen e Marina Arndt completaram mais três provas nesta quarta-feira (8). Após as etapas, a equipe brasileira caiu uma posição, e finalizou o dia na 15ª colocação com 37 pontos somados. A competição vai até domingo (12), e ainda conta com onze provas a serem realizadas.

No Mundial de Nacra 17, a posição das equipes em cada etapa determina a pontuação na classificação. Assim, quem somar menos pontos fica à frente da tabela. Neste segundo dia de competição, João Siemsen e Marina Arndt ficaram em sétimo lugar uma vez e duas na nona colocação. Assim, com a soma dos desempenhos de ontem (8º, 9º e 4º lugar), os brasileiros levam 46 pontos no total. Porém, como há o descarte do pior resultado, eles ficam com 37 pontos.

Até o momento, a equipe italiana Ruggero Tita e Caterina Banti seguem impecáveis na competição. Em seis provas, eles ficaram quatro vezes na primeira colocação e duas em segundo lugar. Dessa forma, os italianos têm apenas 8 pontos somados, e estão disparados na liderança. Na segunda posição estão os suecos Ida Svensson e Marcus Dackhammar, com 14. Completando o pódio temos outra dupla da Itália, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, também com 14 pontos.