Felipe Meligeni cai diante de Casper Ruud em Roland Garros

Fim da linha para os brasileiros nas chaves individuais de Roland Garros. O último a entrar em ação foi Felipe Meligeni, que fez sua estreia no saibro sagrado francês e perdeu para o norueguês Casper Ruud, sétimo colocado do ranking mundial, por 3 sets a 0 (6/3, 6/4 e 6/3), na manhã desta terça-feira (28). Assim, todos os seis brasileiros que jogaram a chave principal do torneio caíram na primeira rodada.

Vindo do qualifying, Felipe Meligeni encontrou um jogo duro contra um dos principais tenistas da atualidade. O brasileiro até teve boas trocas ao longo da partida e teve apenas um break point, ainda no primeiro set, mas desperdiçou. O norueguês impôs sua superioridade e venceu em sets diretos, com uma quebra na primeira e na segunda parcial e duas quebras na terceira. O duelo durou 1h55min.

Com a derrota, Felipe Meligeni encerra sua primeira participação em Roland Garros e a sua segunda em um Grand Slam. Ele também furou o qualifying do US Open 2023, em setembro passado, e chegou até a segunda rodada na ocasião. Atualmente na 137ª colocação do ranking da ATP, o paulista de 26 anos está ganhando 12 posições de forma momentânea, indo para o 125º posto - o que seria a melhor posição de sua carreira.