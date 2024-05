Bia Haddad Maia é eliminada na estreia em Roland Garros

Depois das eliminações de Gustavo Heide, Thiago Monteiro e Thiago Wild, Bia Haddad Maia era a última esperança de vitória do Brasil em Roland Garros nesta segunda-feira. 14ª colocada no ranking mundial, a tenista paulista enfrentou a italiana Elisabetta Cocciaretto, que é a 51ª, mas também acabou sendo derrotada. A atleta europeia venceu, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1.

Primeiro set Bia Haddad Maia começou o jogo muito firme e foi a primeira a conseguir uma quebra, abrindo 3/1 no placar. No game seguinte, entretanto, Elisabetta Cocciaretto devolveu o break e conseguiu empatar o duelo em 3/3. No oitavo game, a brasileira teve dois break points a seu favor. A italiana salvou o primeiro, mas a brasileira conseguiu a quebra no segundo. Na sequência, ela sacou para fechar o primeiro set em 6/3.