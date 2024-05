Thiago Wild é eliminado por Gael Monfils em Roland Garros

Melhor brasileiro no ranking mundial masculino de tênis, Thiago Wild, número 58 da ATP, encarou o francês Gael Monfils, 37º, na estreia em Roland Garros. O duelo foi equilibrado, mas o tenistas paranaense sucumbiu à experiência do adversário em momentos decisivos e perdeu com parciais de 6/2, 3/6, 7/5 e 6/4.

Thiago Wild foi o terceiro brasileiro eliminado na primeira rodada do Torneio de Roland Garros. Antes dele, Gustavo Heide e Thiago Monteiro também perderam na estreia e disseram adeus ao Grand Slam francês. O jogo Thiago Wild começou o jogo em desvantagem ao ter o serviço quebrado logo no primeiro game do duelo. Depois, tentou correr atrás de igualar, mas sofreu novo break no sétimo game. Assim, Gael Monfils sacou para fechar o primeiro set com tranquilidade em 6/2.