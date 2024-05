Thiago Monteiro perde revanche e está fora de Roland Garros

Thiago Monteiro, 86º do mundo, enfrentou na estreia da chave principal de Roland Garros um velho conhecido: o sérvio Miomir Kecmanovic. Na última vez que os dois se enfrentaram, no Masters 1000 de Roma, o brasileiro venceu no Masters 1000 de Roma, mas não conseguiu repetir o feito no Grand Slam francês. O tenista europeu venceu a revanche por 6-2, 6-1, 4-6 e 7-5 em 2h37 de partida.

No jogo desta segunda-feira, Miomir Kecmanovic esteve praticamente perfeito nos dois primeiros sets. Thiago Monteiro mal conseguiu incomodar o sérvio, que não deu chances de quebra para o brasileiro e venceu facilmente por 6/2 e depois por 6/1. O terceiro set teve muito equilíbrio até chegar ao empate em 3/3. Neste momento, Thiago Monteiro foi quebrado e o sérvio tinha tudo para fechar o jogo. Mas o brasileiro reagiu, devolveu a quebra, venceu três games seguidos e fechou em 6/4.