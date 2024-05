Brasil tem sucesso no Pan-Americano de Santa Marta

Caio não está garantindo nos Jogos Olímpicos de Paris, brigando com Arthur Nory para ser nomeado para a segunda vaga do Brasil. O campeão mundial segue com a vantagem por ter um potencial maior de medalha através da barra fixa. Caio mostrou que pode conquistar um top-10 no individual geral em Paris, mas ainda está um pouco atrás de conseguir um bom resultado por aparelhos. Sua maior chance é no salto, onde levou o ouro no Pan, mas com uma média baixa já que teve uma queda na final.

Na disputa por equipes, Caio Souza e Diogo Soares tiveram um ótimo desempenho para conduzir o time que também teve Tomás Rodrigues, Patrick Correa e Lucas Bittencourt ao título. O resultado da competição mostra como Caio Souza fez falta no ano passado no Campeonato Mundial, já que com o seu desempenho, o Brasil conseguiria a classificação para a disputa por equipes em Paris-2024.

Time B feminino melhora desemepnho

Na competição feminina, o Brasil levou o seu time B, poupando o quinteto vice-campeão mundial e que deve ser o time de Paris. Assim, o Brasil teve Carolyne Pedro, reserva do Mundial do ano passado, assim como Andreza Lima, Gabriela Barbosa, Hellen Silva e Luiza Abel. As quatro últimas estavam no time que em 2022 ficou em quarto lugar no Pan-Americano Juvenil. Mas agora, elas mostraram a evolução do grupo e conquistaram a medalha de ouro no Pan, em um bom resultado apesar da ausências das titulares de EUA e Canadá.

Andreza Lima foi o destaque do time, com um bronze no individual geral e uma medalha de prata na trave. Vale ressaltar que ela e Luiza Abel treinam no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a dupla ficou alguns dias sem treinar, antes de viajarem para o Rio de Janeiro com a técnica Adriana Alves para encerrar a preparação para o Pan. Dentro de todo esse contexto, Andreza mostrou porque é um dos principais nomes para o Brasil no próximo ciclo olímpico e porque deve ser uma das reservas do time de Paris-2024.

Outro destaque fica para o desempenho de Hellen Silva que levou a medalha de prata no solo. A ginasta do Complexo da Maré se destaca pela sua expressividade desde a categoria infantil. Em sua estreia pela seleção adulta, ela mostrou que a tradição brasileira de servir boas coreografias no solo continua.