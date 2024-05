Franca bate Minas no Pedrocão e vai em busca do tri do NBB

O Sesi Franca vai disputar as finais do NBB (Novo Basquete Brasil) pela terceira temporada consecutiva. Nesta segunda-feira (27), a equipe comandada por Hélio Rubens venceu o Minas por 82 a 76 no Ginásio Pedrocão e fechou a série de semifinal em 3 a 2.

Na final do NBB, o Franca vai ter pela frente o Flamengo, que varreu o Bauru na outra semifinal. Os clubes protagonizaram decisões nas últimas duas temporadas. Inclusive a final da temporada 2021/2022, onde a equipe paulista faturou o primeiro título da Liga Nacional. Antes disso, o Mengão havia levado a melhor em 2018/2019. A série de semifinal entre Sesi Franca e Minas começou com vitórias confortáveis nos três primeiros jogos. Vencendo a terceira partida em Belo Horizonte, o Franca abriu 2 a 1. As coisas mudaram a partir do jogo 4 e o Minas forçou o empate vencendo fora de casa por 93 a 91, mas acabaram superados na última partida.