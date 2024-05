Carol Meligeni aplica pneu na estreia do ITF W50 de Otocec

Gabriela Cé, 445ª colocada do ranking mundial, também não teve dificuldades para superar Gloria Ceschi, número 920 do mundo, no W75 de Brescia. Cabeça de chave número seis do quali, a brasileira cedeu apenas quatro games na estreia e se garantiu na segunda e última rodada do qualificatório, onde enfrentará a alemã Anne Schaefer (809ª).