Sampaio vence com 100 pontos e segue líder da LBF

Mais líder do que nunca! O Sampaio Basquete segue na primeira posição da fase classificatória da LBF (Liga de Basquete Feminino). Nesta segunda-feira (27), o Tubarão derrotou o Bax Catanduva fora de casa com o placar centenário de 100 a 59. Mais cedo, o Unimed Campinas bateu a Liga Desportiva de Ponta Grossa e se reabilitou.

Chrislyn Carr e Luana Souza contribuíram com 40 pontos, 20 cada uma, para o placar elástico do Sampaio. Além disso, Trinity Baptiste e Iza Sangalli também se destacaram marcando 17 e 14 pontos, respectivamente. Sangalli ainda anotou um duplo-duplo pegando 11 rebotes. A vitória mantém o Sampaio Basquete na liderança isolada da LBF com 35 pontos somados. O Ituano vem logo depois, com dois pontos e duas vitórias a menos. Por outro lado, o Bax Catanduva amarga a lanterna da competição com apenas três vitórias em 19 partidas.