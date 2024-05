Thaisa é relacionada pela primeira vez na Liga das Nações

O técnico José Roberto Guimarães definiu a lista das 14 jogadoras relacionadas para o duelo contra o Japão no primeiro jogo da segunda semana da Liga das Nações de vôlei feminino, que acontecerá nesta terça-feira (28), às 8h30 (horário de Brasília), em Macau. A grande novidade é a presença da central Thaisa, que poderá fazer sua estreia após ausência na primeira etapa.

Thaisa foi poupada por Zé Roberto e sua comissão técnica durante a primeira semana da VNL. Isto porque a jogadora de 37 anos terminou a temporada de clubes com desgaste físico e chegou na seleção com algumas dores, incluindo no joelho esquerdo. Também por conta da lesão de Julia Kudiess após o duelo contra a Sérvia, Thaisa precisou estar disponível para a segunda semana da competição

Além de Thaisa, a seleção brasileira também terá Carol, Diana e Luzia à disposição na posição de central para o jogo contra o Japão. Adiante, também estão relacionadas: as levantadoras Macris e Roberta; a oposta Kisy; as ponteiras Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergmann e Pri Daroit; a ponteira/oposta Rosamaria; e as líberos Natinha e Nyeme.