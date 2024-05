Brasil encara França, China e Turquia no futebol de cegos

Aconteceu neste sábado (25) o sorteio dos grupos para o futebol de cegos nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. O evento que definiu o caminho do Brasil foi realizado em Schiltigheim, na França. Os comandados do técnico Fábio Vasconcelos caíram no Grupo A juntamente com França, dona da casa e atual campeã europeia, China, dona do título asiático e algoz dos brasileiros na semifinal da Copa do Mundo de Birmingham, em 2023, e Turquia, segunda colocada do último Europeu.

"Pegaremos a China, que é um dos times melhores do mundo, a Turquia e a França, que terá a torcida toda a favor. Foi uma chave boa, tentaremos nos classificar, de preferência, na primeira colocação. Será uma Paralimpíada muito equilibrada. Vamos trabalhar agora sabendo quem são os nossos adversários", explicou o treinador Fábio Vasconcelos. A primeira partida do Brasil nos Jogos Paralímpicos Paris-2024 será no dia 1º de setembro, às 13h30 (horário de Brasília), diante da seleção turca.

A seleção brasileira de futebol de cegos já enfrentou a Turquia duas vezes em Jogos Paralímpicos. E, em ambas as ocasiões, o Brasil levou a melhor. Na edição de Londres 2012, o time verde-amarelo goleou por 4 a 0. Já Rio 2016, o triunfo foi por 2 a 0. A equipe dirigida por Fábio Vasconcelos é pentacampeã paralímpica, portanto, os únicos ganhadores da modalidade no evento, já que a primeira vez do esporte na competição foi em Atenas-2004.