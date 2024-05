Hugo e Bruna avançam às semis do WTT Contender do Rio

Bruna vence com autoridade

Já Bruna Takahashi, que é a 18ª colocada do ranking mundial, chegou na semifinal após vencer a alemã Franziska Schreiner (189º) por 3 a 1 (11/8, 5/11, 10/12 e 11/5). A brasileira chegou a ter 10/7 contra na terceira pacial, mas emplacou cinco pontos seguidos para conseguir a vitória no set. A partir de então, ela tomou conta do duelo e foi dominante no quarto set.

Com o resultado, Bruna iguala sua campanha no WTT Contender do Rio de Janeiro do ano passado, quando também atingiu a semifinal. Na atual edição, a brasileira jogará contra a japonesa Hina Hayata, quinta colocada do ranking mundial, neste sábado (25), às 21h. Caso vença, medirá forças contra a também japonesa Miyu Nagasaki (37º) ou a alemã Xiaona Shan (39º) na final. Bruna está ganhando uma posição no ranking mundial e poderá atingir o top-15 em caso de título.

Duplas perdem

Horas depois de jogar em simples, Bruna Takahashi voltou à mesa da Arena Carioca 1 para a disputa da semifinal de duplas femininas. Ela e sua irmã Giulia Takahashi fizeram um jogaço contra as japonesas Honoka Hashimoto/Hitomi Sato. Apesar do placar de 3 a 0, todas as parciais foram decididas pela vantagem mínima no placar, com direito a um 20/18 no último set (11/9, 11/9 e 20/18). Bruna e Giulia chegaram a salvar seis match points antes que as adversárias confirmassem a vitória.

Já nas duplas masculinas, Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy perderam de virada para os sul-coreanos An Jaehyun/Oh Junsung por 3 sets a 2 (6/11, 11/7, 9/11, 11/9 e 11/7). Os brasileiros chegaram a ter 9/6 de vantagem no quarto set, mas tomaram cinco pontos seguidos e sofreram a virada, perdendo também a quinta parcial. Tanto Bruna/Giulia quanto Teodoro/Ishiy atingiram as semifinais de um evento do circuito mundial de tênis de mesa pela primeira vez.