Wellyda Rodrigues conquista a prata no Pan de Ciclismo Estrada

Neste sábado (25), no Pan-Americano de Ciclismo Estrada, em São José dos Campos, Wellyda Rodrigues ganhou a prata depois de 111,3km percorridos. Mas, outras cinco brasileiras também disputaram.

Integrando o Pindamonhangaba Cycling Team, Wellyda terminou a corrida com incríveis 2h24m11s, assim ficando com a medalha de prata. O terceiro lugar ficou com a chilena Catalina Soto, e, fechando o pódio, quem levou o ouro foi a americana Lauren Stephens, que, na terça, havia ficado em segunda na contrarrelógio indivual. As três compartilharam o mesmo tempo.