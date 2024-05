Felipe Okano não passa da fase de grupos em Platja D'Aro

Felipe Okano encerrou sua campanha de maneira precoce no WTT Youth Contender de Platja D'Aro, na Espanha. Nesta sexta-feira (17), o jovem brasileiro perdeu as duas partidas da fase de grupos da categoria sub-17 e acabou eliminado. Ele é o único brasileiro no torneio espanhol.

Dividindo o grupo 12 com o espanhol David Duran e o francês Sandro Cavaille, Okano começou o dia com uma derrota para o Cavaille por 3 sets a 0, parciais de 11/3, 11/9 e 12/10. Em seguida, ele fez o jogo de vida ou morte contra Duran, que levou a melhor por 3 a 1 (11/9, 1/11, 11/9 e 11/7). Ao todo, a fase de grupos da categoria sub-17 no WTT Youth Contender de Platja D'Aro reuniu cerca de 61 atletas. Eles foram divididos em 20 chaves, com três mesatenistas cada, com exceção de uma. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançaram para a fase eliminatória do torneio.