Acelgo e Uniace vão decidir o Centro-Norte de futebol de cegos

Um duelo entre a garotada da Acelgo, de Goiás, e os veteranos da Uniace, do Distrito Federal, marcará a decisão do Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos 2024, neste sábado (18), às 10h15, no Ginásio Vera Cruz, dentro do Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília (DF).

Os goianos, que vão à final da competição pela primeira vez na história, derrotaram na semifinal desta sexta a AMC, do Mato Grosso, por 1 a 0, gol de Marcos Rogério. Os brasilienses, campeões em 2022, passaram pelo Ismac, do Mato Grosso do Sul, pelo mesmo placar: 1 a 0, gol do chileno Victor Silva.

Garotada

A Acelgo chega à disputa do troféu de forma surpreendente. Com metade do grupo abaixo dos 23 anos de idade, classificou-se à semifinal apenas na terceira e última rodada da fase classificatória, graças aos critérios de desempate - marcou mais gols do que a Adef-DF e a ADVP-PA. Na fase de grupos, perdeu para a própria Uniace (2 a 0) e para a Adef (1 a 0), mas ganhou da ADVP por 2 a 0, resultado que lhe colocou entre os quatro melhores times do campeonato.