Sesi Franca bate Paulistano na abertura das quartas do NBB

Começou a fase quartas de final dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). Em busca do seu segundo título seguido no NBB, o Sesi Franca começou bem a disputa contra o Paulistano por uma vaga na semifinal. O time do interior paulista venceu o primeiro jogo da série de até cinco partidas por 64 a 61 na noite deste quinta-feira (2) no Ginásio Pedrocão, em Franca. Com o resultado, os atuais campeões precisam de apenas mais duas vitórias para confirmar a classificação para a próxima fase dos playoffs.

O jogo foi marcado por momentos de altos e baixos das duas equipes. O Paulistano saiu na frente no primeiro quarto com uma parcial de 18-15, mas caiu de rendimento nos minutos seguintes e foi para o intervalo perdendo por 33 a 27. No segundo tempo, o Sesi Franca conseguiu abrir uma boa vantagem no placar, chegando a liderar o jogo por 14 pontos. Mas nos últimos quatro minutos do jogo, o Paulistano deu uma arrancada final, diminuindo a diferença para apenas três. No final, Franca conseguiu evitar a virada para fazer 1 a 0 na série das quartas de final. Números do jogo O destaque da vitória do Sesi Franca foi a argentino Santiago Scala. O armador foi o cestinha do time com 16 pontos e ainda teve nove rebotes e cinco assistências. Mas o cestinha da partida foi Dória, do Paulistano, com 18 pontos anotados na partida.