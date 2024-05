Brasil terá dez judocas no Grand Slam de Dushanbe

A equipe brasileira terá três homens e sete mulheres. Um destaque da lista é Matheus Takaki (60kg), que competirá pela primeira vez depois de quase sete meses. Ele foi pego no doping com uma substância proibida, mas comprovou contaminação, e teve que cumprir seis meses de punição. Como teve seus resultados do ano passado anulados, ficou distante de uma vaga em Paris.

O Grand Slam de Dushanbe de judô contará com a participação de 390 atletas de 65 países. As competições acontecerão entre sexta-feira (03) e domingo (05). As preliminares se iniciarão entre 02h e 03h (horário de Brasília), a depender do dia, enquanto as finais ocorrerão às 09h. O campeão de cada categoria ganhará 1.000 pontos no ranking mundial.

Brasileiros no Grand Slam de Dushanbe:

Sexta-feira (03/05):

Natasha Ferreira (48kg), Amanda Lima (48kg), Jessica Pereira (52kg), Matheus Takaki (60kg) e Michel Augusto (60kg)

Sábado (04/05):

Nauana Silva (63kg), Gabriella Mantena (63kg), Luana Carvalho (70kg) e Ellen Froner (70kg)

Domingo (05/05):

Marcelo Gomes (90kg)