Duas medalhas já estão garantidas no Aberto de Montenegro

O Brasil já garantiu, ao menos, dois lugares no pódio do Aberto Paralímpico de tênis de mesa em Montenegro. Nesta quarta-feira (1), primeiro dia de competição, seis mesa-tenistas brasileiros passaram pela fase de grupos e avançaram às eliminatórias. Desse grupo, Lucas Arabian e Sophia Kelmer se classificaram para as semifinais e, dessa forma, asseguraram o bronze em caso de derrota.

Lucas Arabian garantiu vaga nas semifinais da classe 5 masculina após ficar com a segunda colocação de seu grupo somando duas vitórias e uma derrota. Valendo vaga na final, o 14º colocado do ranking joga contra o alemão Valentin Baus, líder do ranking da classe. O duelo acontece às 5h45 (horário de Brasília) desta quinta-feira (2). Em caso de vitória ele joga a final às 8h35.