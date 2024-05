Ygor Coelho cai na primeira rodada do Masters da Malásia

Nesta quarta-feira (22), Ygor Coelho entrou em quadra pela primeira rodada do Masters da Malásia de badminton em Kuala Lumpur. No entanto, o brasileiro perdeu para o número 15 do mundo, Cheuk Yiu, de Hong Kong. O placar da derrota foi de 2 a 0, com parciais de 21/17 e 21/16. Com a derrota, então, Ygor acabou eliminado da competição.

Esta foi a segunda vez que os dois atletas se enfrentaram. A primeira foi no Hylo Open de 2023, na Alemanha. Na ocasião, o brasileiro também perdeu a disputa por 2 a 0, mas com parciais de 16/21 e 16/21.

O confronto desta quarta-feira começou bastante equilibrado. Atual número 48 do mundo, Ygor Coelho saiu na frente no placar. Mesmo com algumas trocas de liderança, o brasileiro conseguiu abrir 17 a 15, e ficar próximo de vencer a primeira parcial. No entanto, Cheuk Yiu reagiu e não sofreu mais nenhum ponto para fechar o set.