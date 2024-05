Gustavo Heide fica perto da chave principal de Roland Garros

O jogo sofreu duas longas pausas devido a chuva, que esfriaram o duelo. Mesmo assim, Gustavo Heide manteve o equilíbrio e garantiu o triunfo. No segundo set, ele abriu 3/0 de vantagem com uma quebra, e sustentou a vantagem até o final. O brasileiro ainda teve um break-point para vencer a partida, mas não conseguiu aproveitá-lo. Mas fechou o confronto no game seguinte em 6/3

Chave Principal

A chave de Roland Garros é composta em três partes. São 104 tenistas classificados pelo ranking, 8 convidados e 16 tenistas vindos do qualifying. O Brasil conta com dois atletas já garantidos nas chaves principais através do ranking, Thiago Wild e Beatriz Haddad Maia. Os demais, que não estavam entre os mais bem ranqueados na data de fechamento, disputam o qualifying.