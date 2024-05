Marcus D'Almeida lidera qualificatória em Yecheon

Marcus D'Almeida começou bem a etapa de Yecheon da Copa do Mundo de tiro com arco. Nesta quarta-feira (22), o líder do ranking mundial no arco recurvo confirmou sua condição na fase qualificatória masculina ao fechar com a melhor campanha. No feminino, Ana Luiza Caetano também avançou. Além disso, eles formaram parceria na equipe mista e terminaram em 12º lugar.

Para conquistar a liderança da fase qualificatória, Marcus D'Almeida somou 691 pontos nas 72 oportunidades que teve. Ele ficou dois pontos à frente do coerano campeão olímpico por equipes Woojin Kim. O mexicano Matías Grande ficou com a terceira melhor campanha ao marcar 688 pontos. Jhonata Lopes (126º), Mateus Carvalho (114º) e Matheus Gomes (79º) ficaram fora dos 64 primeiros e não passaram para as rodadas eliminatórias. Na primeira rodada da fase eliminatória, Marcus terá pela frente o alemão Jonathan Vetter. Na fase qualificatória, Vetter fez a pior campanha entre os classificados e somou apenas 656 pontos. A partida entre os dois está marcada para a sexta-feira (24), por volta das 2h50 (horário de Brasília).