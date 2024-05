Brasil bate recorde de medalhas em Mundiais de atletismo

O Brasil amanheceu, nesta quarta-feira (22), com um resultado histórico no Mundial de atletismo paralímpico! O país finalizou o sexto dia de competições em Kobe com mais cinco pódios (três ouro e duas pratas), e bateu o próprio recorde de medalhas em mundiais (17 ouros). Os destaques desta manhã foram Wanna Brito, com o ouro no arremesso de peso F32, e as pratas de Ariosvaldo Fernandes (100m T53) e Antonia Keyla Barros (1500m T20).

Com as conquistas, o Brasil agora chega a trinta medalhas no total, sendo 17 ouros, 8 pratas e 5 bronzes. A melhor marca anterior havia sido em 2013, no mundial de Lyon, com 16 ouros. Em Kobe, a China permanece na liderança do quadro de medalhas, com 18 douradas, 16 pratas e 18 bronzes.

Ouros históricos

Ainda na noite de ontem (21), o Brasil começou o sexto dia de disputas do mundial de atletismo paralímpico com dois ouros. As vitórias da paraense Fernanda Yara na final dos 400m T47 (para amputados de braço) e do maranhense Bartolomeu Chaves nos 400m T37 (paralisados cerebrais) igualaram a melhor marca do país, com 16 pódios dourados, o mesmo feito na edição de 11 anos atrás.