De volta ao Mundial, Verônica Hipólito sonha com ouro em Paris

Auge e decadência Em 2013, Verônica Hipólito vivia o auge da carreira. Competindo na classe T38, ela ganhou o ouro dos 200 m e a prata dos 100 m. Naquela época, a atleta já sabia que tinha um tumor na cabeça, mas que estava sendo controlado com medicação. Em 2015, depois de ganhar quatro medalhas nos Jogos Parapan-americanos, teve que se afastar do esporte para fazer uma cirurgia que retirou 90% de seu intestino grosso por causa da presença de vários tumores. Ainda assim, ela voltou no ano seguinte e foi prata nos 100 m e bronze nos 400 m nos Jogos Paralímpicos Rio-2016, mas precisou dar outra pausa na carreira. Por causa do tumor na cabeça, passou por duas cirurgias, uma em 2017 e outra em 2018. A recuperação foi lenta e difícil. Verônica Hipólito só conseguiu voltar a competir em 2019, reclassificada para a classe T37. Nela, conseguiu disputar os Jogos Parapan-Americanos em Lima, onde conquistou três pratas, e depois também foi ao Mundial. Novamente competitiva Depois disso, Verônica Hipólito, apesar de nunca ter desistido do esporte, não conseguiu mais ser competitiva. A esperança se reascendeu agora em 2024, quando ela foi novamente reclassificada. No Mundial de Kobe, ela vai competir na T36. "Cair de classe significa que você está com a patologia mais avançada, de forma grosseira, com mais deficiência. Passei por uma banca de médicos e passar por isso evolve eu me reconhecer, eu entender que não sou mais a mesma pessoa de 2013, fisicamente, que eu posso treinar um milhão de vezes e que talvez não seja a mesma coisa", explica. Seguda melhor marca do ano Mas com a reclassificação, Verônica Hipólito voltou a ser competitiva. Atualmente é dona do segundo melhor tempo de 2024 nos 100 m rasos da classe T36 com 14s31, 0s90 atrás da recordista mundial, a neozelandesa Danielle Aitchson. Além de voltar a ganhar uma medalha em Mundiais, ela quer se garantir nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. O índice estipulado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é de 13s85, mas uma pódio em Kobe deve ser suficiente para que ela consiga, pelo ranking, uma vaga nos Jogos da capital francesa.