Regional Centro-Norte de futebol de cegos define semifinais

Jogos de quinta

A AMC confirmou a primeira colocação do grupo A em duelo direto diante do Ismac, que ficou em segundo: 2 a 1. Os dois gols da vitória vieram dos pés de Maxwell. No outro jogo desta chave, o CFCP-PA (Clube de Futebol para Cegos do Pará) se despediu do torneio com vitória por 2 a 0 sobre a Udevima-AM (União dos Deficientes Visuais de Manaus). Leonardo também marcou duas vezes.

O grupo B tinha três equipes no páreo. E não faltou emoção após a vitória da Acelgo por 2 a 0 sobre a ADVP-PA (Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas), com dois gols de Marcos Rogério. Dessa forma, obrigou os atuais campeões da Adef (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal) a pelo menos empatar o clássico contra o Uniace. O gol de Leandro Moreno, porém, não só garantiu a Uniace na liderança da chave, assim como eliminou o adversário. Isto porque a Acelgo acabou passando no número de gols a favor.