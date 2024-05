Dream Tour define os surfistas convidados da primeira etapa

"Será uma experiência ótima participar do Dream Tour mais uma vez. Eu ainda não surfei no local, mas tenho certeza que teremos boas ondinhas já que é uma praia de beach break. Estou feliz de ter a oportunidade de competir baterias com as melhores do Brasil e espero que todos tenham bons tempos na competição", comentou Sophia.

Experiência

Nascido e criado na Vila de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, Jadson André, de 34 anos, acumula títulos como os de Campeão Brasileiro, Mundial Júnior e da etapa Brasil do Circuito Mundial, que aconteceu em Santa Catarina, em 2010. Além disso, o potiguar também tem outros diversos resultados durante os 13 anos que esteve na elite do surfe mundial.

"Estou muito feliz por competir o Circuito Brasileiro, que é super disputado e incrível. Com certeza o mais forte do mundo. Além de surfar na praia do Cupe, um dos picos mais constantes do Nordeste", comentou Jadson.