Brasil domina a Coreia do Sul e vence a segunda na VNL

Assim como aconteceu na estreia, Ana Cristina foi muito acionada e foi a maior pontuadora da partida, com 18 pontos. Foram 16 de ataque e dois de bloqueio. Gabi anotou 12 pontos, enquanto Kisy fez sete. Diana, Júlia Kudiess e Tainara marcaram seis cada. Pelo lado sul-coreano, Sohwi fez nove pontos, enquanto Hoyoung anotou oito.

Com o resultado, o Brasil chega a duas vitórias em dois jogos e atinge os seis pontos na VNL. O próximo compromisso da seleção será nesta sexta-feira (17), às 21h, contra os Estados Unidos, numa reedição da final dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Por fim, no domingo (19), a equipe fechará a primeira etapa enfrentando a Sérvia, atual campeã mundial, às 10h.

Como foi o jogo

Como esperado, o Brasil tomou as rédeas do placar e marcou os sete primeiros pontos do jogo, após passagem de Gabi. A Coreia do Sul só marcou o primeiro ponto após um erro de saque da própria capitã. O Brasil chegou a ter 15/7 de frente, mas tomou quatro pontos seguidos. Após pedido de tempo de Zé Roberto, a sleção brasileira voltou a tomar conta do jogo e abriu vantagem até fechar em 25/15.

Mantendo o ritmo do set anterior, o Brasil começou melhor na segunda parcial e logo abriu 7/3. A Coreia do Sul até encostou e manteve-se colado no placar por algum momento, mas o Brasil deslanchou na reta final até fechar em 25/19. Já na terceira parcial, já com uma equipe totalmente diferente em quadra, o Brasil foi dominante do início ao fim para ganhar por 25/17.