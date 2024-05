André e George vão treinar com líderes do ranking mundial

Uma semana antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho, os brasileiros André e George irão finalizar a preparação para o megaevento da França com um período de treinamentos na Suécia. A dupla ficará hospedada em Estocolmo, capital do país, para uma série de atividades com a parceria que lidera os rankings olímpico e mundial: os jovens David Åhman e Jonatan Hellvig.

"Esta dupla é uma grande favorita à medalha em Paris. Eles foram vice-campeões da Copa do Mundo, no México, na última temporada. Um dos times a ser batido. Vamos fazer essa semana de ajustes finais para manter o alto nível dos treinos e do jogo. Devido a nossa posição no ranking não temos como cruzar com eles nas primeiras fases, caso venha a acontecer vai ser apenas na fase final. Isso é um dos motivos", explicou o paraibano George Wanderley.