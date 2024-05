Flamengo vence na Gávea e reassume a ponta do Brasileiro Sub-20

Na disputa da sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de futebol feminino, o Flamengo recebeu o Minas Brasília no Estádio da Gávea e superou o adversário por 3 a 0. O resultado colocou o time carioca novamente na liderança do grupo C do torneio, ultrapassando o Fortaleza. Nos outros jogos do dia, Fluminense e Red Bull Bragantino golearam os seus rivais.

Logo aos 26 minutos de partida, a atacante e capitã Pimenta aproveitou um bate e rebate na área e abriu o placar a favor do Mengão. Logo depois, a própria finalizou na trave e, no rebote, a ponta Duda Rodrigues ampliou para 2 a 0. Já na etapa final, a meia Mariana Fernandes achou Pimenta livre, que bateu forte e sacramentou o resultado em 3 a 0. O Flamengo conquistou sua sexta vitória no Brasileiro Sub-20 e voltou para a primeira posição da chave, enquanto o Minas Brasília estacionou na segunda posição do grupo D. Ainda no Rio de Janeiro, o Fluminense goleou o UDA, do Alagoas, pelo placar de 5 a 1. Bruninha, Milena, Mirella, Sophia e Tifane balançaram as redes a favor do Tricolor. Com os três pontos somados, as cariocas seguiram na terceira colocação da sua chave, atrás de Flamengo e Fortaleza. O time alagoano, por sua vez, amarga a lanterna do grupo D.