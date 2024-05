Gabriel Melone bate índice do CPB para Paris no Circuito Nacional

Gabriel, que esteve nos Jogos de Tóquio-2020 e busca sua segunda participação no megaevento, obteve a marca durante as provas da tarde no Circuito, com um tempo dois centésimos abaixo do índice do CPB, de 32s51. "Estou muito feliz. Este era um grande objetivo meu e de minha comissão. Agora, até agosto é trabalhar, continuar nessa pegada que está muito boa para colher frutos bons em Paris. Para conseguir esse índice, trabalhei os detalhes. Meu treinador gravou a prova das eliminatórias e estudamos o vídeo para ver que eu estava pecando no final da prova. Tive tempo de descansar e fazer os ajustes para chegar a este resultado", afirmou o atleta.

Esta é a segunda e última Seletiva da modalidade para os Jogos Paralímpicos de Paris. A primeira foi o Open Internacional de natação, que também ocorreu no CT Paralímpico, entre os dias 2 e 4 de maio. Na ocasião, 27 nadadores conseguiram tempos melhores do que as marcas exigidas pelo CPB. Os nadadores que irão representar o país na França serão anunciados somente em convocação oficial, que deve acontecer entre os meses de junho e julho.