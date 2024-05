Orlando Luz perde nas duplas e se despede de Bordeaux

Orlando Luz se despediu do Challenger de Bordeaux nesta quinta-feira (16). Ao lado do norte-americano Evan King, o brasileiro acabou superado na primeira rodada da chave de duplas do torneio de tênis francês. A parceria algoz foi a dos holandeses Sander Arends e Matwe Middelkoop, que venceu com parciais de 7/5 e 7/6[4].

Apesar da derrota, o confronto entre as duplas contou com bastante equilíbrio nos números. Os holandeses conseguiram levar a melhor graças a uma pequena diferença nos pontos de primeiro serviço. Dessa forma, eles conseguiram ter seus games de serviços menos ameaçados e converteram dois break points para levar a vitória. Na próxima rodada, Sands e Middelkoop têm pela frente a parceria do britânico Julian Cash e do norte-americano Robert Galloway. Na estreia, eles passaram pelo francês Jonathan Eysseric e do holandês Bart Stevens e são a terceira melhor dupla ranqueada da chave.