Caio e Miguel levam o ouro no sincronizado do Troféu Brasil

No segundo dia de disputa do Troféu Brasil de saltos ornamentais, em Brasília, Caio Dalmaso e Miguel Cardoso, atletas do Instituto Pro Brasil-DF, se sagraram campeões da prova da plataforma sincronizada masculina. Nas eliminatórias do individual, ambos os saltadores avançaram para a decisão, que ocorrerá no próximo domingo (19), às 11h30.

Com um ótimo início na grande final, Caio e Miguel conseguiram duas notas 8.0 dos juízes e começaram com um salto de pontuação 46.20. Depois, mais uma atuação consistente da dupla, o que fez eles somarem 48.00 no seu placar. Subindo o nível de dificuldade nas tentativas seguintes, Dalmaso e Cardoso não conseguiram repetir as notas anteriores. Mesmo assim, sua melhor pontuação veio na reta final da prova, quando atingiram 65.20 e fecharam com o total de 317.10. Davi Lyrio e Gabriel Perdigão, do Time Rio 21-RJ, levaram a prata, enquanto João Pedro Ribeiro/Kauê Margiotto conquistaram o bronze. Nas eliminatórias da disputa individual, João Felipe Margiotto obteve o melhor somatório da chave (322.55) e se classificou para a decisão em primeiro lugar. Na sequência, Davi Lyrio (303.65), Miguel Cardoso (287.75), Caio Dalmaso (285.45), Gabriel Perdigão (260.65) e Kauê Margiotto (256.05) completaram o grupo que brigarão por medalhas no próximo domingo (19). A prova iniciará às 11h30, no horário de Brasília.