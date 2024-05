Sabre feminino do Brasil domina o Pan de Paraesgrima

O Brasil foi dominante no sabre feminino do Campeonato Pan-Americano de Paraesgrima. A competição começou nesta quinta-feira (16), nas pistas do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo. Nas chaves A e B da arma, o país contou com representantes no lugar mais alto do pódio, com direito a final brasileira na A. Além disso, o time masculino também levou o ouro e ainda faturou mais três medalhas.





Na chave A do sabre feminino, o Brasil dominou e terminou com todas as medalhas do pódio. Rayssa Veras e Fabiana Soares fizeram a decisão em que a primeira levou a melhor com 15 a 10 no placar. Além disso, Carminha Oliveira também perdeu na semifinal para Veras e terminou bronze.

No sabre B feminino, Mônica Santos também subiu ao pódio. Ela conquistou a medalha de prata. Na decisão da arma contra a canadense Trinity Lowthian, a brasileira acabou superada por 15 a 6. A venezuelana Francia Rojas e a costarriquenha Kseniia Ovsiannikova levaram os bronzes.