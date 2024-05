Daniele Souza e Rogério Oliveira confirmados em Paris-2024

Ainda no feminino, Natalya Treitinger, 2ª do RN, desistiu durante jogo e Patricia Oelke ficou com a vitória. Maria Emanuelle Rocha, 3ª do RN, triunfou contra Tainara Camily Lima, por 2 a 0 (21/13 e 21/14), e Sâmia Lima superou Jackeline Luz: 2 a 0 (21/11 e 21/18). Em seus segundos jogos no evento, Natalia Batalini, 5ª do RN, venceu de Gabriela Low (21/12 e 21/11) e Karen Santos, 8ª do RN, bateu Bianca Oliveira Lima, de virada, em três sets: 18/21, 21/13 e 21/19.

Favoritos ganham no Principal Masculino

Os cinco primeiros colocados do Ranking Nacional no Principal Masculino fizeram suas estreias na 2ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton. E todos eles conquistaram resultado favorável. Líder do RN, Arthur Pomoceno venceu João Pedro Munhoz, por 2 a 0 (21/6 e 21/12). Em seguida, Donnians Lucas Oliveira, vencedor da 1ª Etapa e 2º do RN, levou a melhor diante de Welton Menezes: 2 a 0 (21/17 e 21/12).

Deivid Marinho, 3º do RN, também debutou com sucesso contra Yanni Devide em sets diretos: 21/19 e 21/10. Outro favorito que se deu bem foi Caio Henrique Da Silva, 5º do RN. Ele ganhou de Marcelo Bosa, por 2 a 0: 21/8 e 21/7. Para completar os êxitos do Top5 do ranking brasileiro, Jonathan Matias, 4º do RN, derrotou Gabriel Dante Fonseca em duas séries disputadas: 21/18 e 21/17.

"Estava frio, então foi difícil de aquecer quando entrei na quadra. Mas saí com a vitória e foi um bom primeiro jogo no campeonato nacional. Assim como todos os participantes, eu vim aqui para levar o ouro para casa, mas primeiro eu preciso derrotar alguns amigos de treino para que eu consiga chegar nessa tão sonhada medalha" declarou Jonathan Matias, que faz parceria com Juliana Viana, ambos do Paulistano, nas duplas mistas.