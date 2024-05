Fluminense e Sesi vencem na Liga Nacional de polo aquático

O segundo dia de competições da terceira etapa da Liga Nacional de polo aquático masculino aconteceu neste sábado. O evento foi sediado pela unidade da Vila Leopoldina do Sesi-SP, na capital paulista. Por lá, Fluminense e Sesi venceram suas partidas, enquanto Paulistano e Paineiras empataram.

Abrindo o dia em São Paulo, o Fluminense reencontrou o caminho das vitórias após bater a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA). O placar final da partida terminou em 13 a 8. Caio Lima foi o grande destaque do duelo, e anotou cinco gols para o clube carioca. Por outro lado, Patrick Romanholi foi o artilheiro do ABDA, com quatro tentos. Assim, o Fluminense chegou na segunda posição da tabela geral.

No segundo duelo deste sábado, o dono da casa, o Sesi, venceu o clássico contra o Pinheiros pelo placar apertado de 7 a 5. Com o resultado, o Sesi alcançou a primeira colocação na soma das três etapas. Por fim, Paulistano e Paineiras encerraram a fase do torneio com um empate em 11 a 11. As equipes agora voltarão a se enfrentar em agosto, pela quarta etapa, no Rio de Janeiro.