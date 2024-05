Siemsen e Arndt sobem para o 10º lugar no Mundial de Nacra 17

O mar francês reservou resultados positivos para o Brasil neste sábado (11), na disputa do Mundial de Nacra 17. Os velejadores João Siemsen e Marina Arndt competiram em mais três regatas na flotilha de ouro e alcançaram a 10ª colocação na classificação geral. Eles retornarão ao torneio no domingo (12), para encarar mais duas corridas e, possivelmente, a medal race, onde será definido os medalhistas do evento.

Abrindo sua participação no dia, João e Marina conseguiram apenas uma 11ª posição na regata inicial e um 10º lugar na corrida seguinte. Mais tarde, eles finalizaram em terceiro na oportunidade final, o que fez com que a dupla brasileira ganhasse duas colocações e subisse para o 10º lugar, com 108 pontos perdidos. Os líderes gerais são os italianos Caterina Banti e Ruggero Tita, seguido dos britânicos Anna Burnet e John Gimson e de Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, também da Itália. Agora, João Siemsen e Marina Arndt disputarão mais duas regatas no Mundial de Nacra 17. Caso permaneçam entre os 10 primeiros colocados do torneio, eles avançarão para a competição da medal race, que também ocorrerá neste domingo (12). Além disso, Ida Svensson/Marcus Dackhammar e Emil Järudd/Hanna Jonsson (ambos da Suécia), Eugenia Bosco/Mateo Majdalani (Argentina), Akseli Keskinen/Sinem Kurtbay (Finlândia), Laila van der Meer/Bjarne Bouwer (Holanda) e Tim Mourniac/Lou Berthomieu (França) completam o top-10 do campeonato.