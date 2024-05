Iara Caetano fatura o ouro do XCE no Pan-Americano

Começou o Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike. A edição deste ano acontece em Utah, nos Estados Unidos, até o próximo domingo (12). Na última quarta-feira (8), primeiro dia de competição, o Brasil já subiu ao pódio com Iara Caetano conquistando o bicampeonato do XCE (Cross Country Eliminator) feminino. Aline Simões também esteve na prova, mas acabou sem medalha.

Para conquistar a medalha de ouro no XCE, Iara Caetano cruzou a linha de chegada à frente da colombiana Melissa Vargas, que ficou com a medalha de prata. Completando o pódio, a equatoriana Michela Molina chegou em terceiro lugar e ficou com o bronze. Além de Iara, Aline Simões também competiu na prova. Ela terminou com a quinta posição e acabou perto do pódio.

Iara Caetano ainda vai disputar a prova do XCC em Utah. Na programação do evento, a elite feminina da prova entra na pista nesta sexta-feira (10). Já as provas do XCO, elite masculino e feminino, estão marcadas para o domingo (12), último dia de competição.