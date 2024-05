Michel Teló conta que família perdeu tudo no RS: 'Morro levou a casa'

Michel Teló, 43, contou que sua família perdeu a casa na enchente provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O cantor desabafou sobre a tragédia enfrentada pelos gaúchos em razão das inundações. "Esse momento que a gente está vivendo, que é muito triste, está sendo um momento muito difícil. Minha família é dali do Vale do Taquari".

Na sequência, o sertanejo disse que a família já passou por momentos difíceis com as chuvas no estado. "Então, desde setembro do ano passado, a minha família, primos, tios e pessoas próximas que vivem e dessa vez a terceira grande enchente, mas dessa vez de uma maneira catastrófica".