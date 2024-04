Serginho retoma parceria com Bernardinho e será auxiliar do Brasil

Juntos, o líbero Serginho e o técnico Bernardinho participaram da conquista de quatro medalhas olímpicas (ouro em Atenas-2004 e Rio-2016, e prata em Pequim-2008 e Londres-2012) e de dois títulos Mundiais (2002 e 2006). Agora, a vitoriosa parceria será retomada fora das quadras. O treinador e a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) convidaram o ex-atleta para assumir a função de auxiliar da seleção masculina durante a preparação da equipe para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ele se apresentará no próximo domingo (28), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema.

"Antes mesmo de eu fazer o convite, ele já havia se colocado à disposição. Ter o Serginho novamente junto à seleção masculina trará um ganho técnico e de experiência. Ele realizou com maestria a função de líbero, e sabe o quanto é difícil atingir os objetivos. Será uma influência positiva, até psicológica, para o grupo", explicou Bernardinho. "Recebi esse convite e estou voltando para ajudar de alguma forma. Seja contribuindo com o trabalho no treinamento do sistema defensivo ou para reforçar os valores que sempre tivemos na seleção brasileira, de trabalho, entrega, suor e dedicação. Todo aquele processo de merecimento. Espero contribuir com minha experiência", disse Serginho.