Rosângela critica CBAt por falta de preparação para o Mundial de Rev

"Dor" pela não classificação do 4x100m

Aos 33 anos de idade, Rosângela Santos segue competindo no alto rendimento até os dias atuais. No entanto, ela não integrou o 4x100m feminino que foi ao Mundial de Revezamentos. A equipe brasileira foi composta por Ana Azevedo, Gabriela Mourão, Lorraine Martins e Vitória Rosa. Elas ficaram em quinto lugar na bateria eliminatória e também na repescagem - somente os dois primeiros de cada bateria garantiram vaga na Olimpíada -, apresentando erros na troca de bastão em ambas as séries.

"Está me doendo essa não classificação direta do revezamento 4x100m feminino. Nós temos grandes atletas, que deram o máximo e se sacrificaram, mas que não tiveram o devido respeito e a devida atenção do coordenador de revezamentos. Teve erros de passagens. É lógico que vai ter! Você treina dois dias e viaja no dia seguinte, chega meia-noite da sexta-feira tendo que competir no sábado. É para tirar leite de pedra", completou ela.

"Não dá para dizer: 'Chega lá na hora, resolve. Vocês fazem isso há muito tempo'. Os atletas não podem mais ficar calados, porque é a vida de vocês. Vamos ser realistas: os revezamentos têm mais condições do que vocês individualmente. O único velocista que tem condições reais de medalha é o Piu (Alison dos Santos, 400m com barreiras). Todos os outros têm muito mais chance no revezamento do que individualmente", alertou a atleta.