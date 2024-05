Thiago Monteiro vence Monfils em Roma e volta ao top-100 da ATP

O brasileiro Thiago Monteiro está momentaneamente de volta ao top-100 do ranking mundial de tênis masculino. Depois de furar o qualifying, ele venceu o francês Gael Monfils (38º), por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5), na manhã desta quarta-feira (08), e avançou à segunda rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália. Com isso, ganhou 12 posições na classificação e aparece em 94º lugar de forma provisória.

Jogando como um azarão contra um atleta que já foi top-10 do mundo, Thiago Monteiro teve mais uma grande atuação. Ele dominou os pontos do primeiro set e conseguiu duas quebras para vencer por 6/2. Monfils melhorou na segunda parcial e equilibrou as trocas de bola. No entanto, o brasileiro seguiu bem e obteve um break no 11º game para fechar em 7/5, em 1h26min de partida.

O próximo adversário de Monteiro será o australiano Jordan Thompson (35º). Esta é a segunda vez consecutiva que o brasileiro supera a estreia de um Masters 1000. Assim como aconteceu em Roma, ele furou o qualifying em Madri, há 15 dias, e venceu dois jogos na chave principal- com direito a um triunfo diante do grego Stefanos Tsitsipas, oitavo colocado do ranking mundial.