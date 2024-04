Bia Haddad e Ingrid Martins perdem na estreia no WTA 1000 de Madri

A partida, então, foi decidida em um emocionante set de tie-break. As duas equipes alternaram vantagens e as brasileiras, inclusive, largaram na frente com um 3-1 e depois um 5-4. No entanto, Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo conseguiram virar a parcial para 9-7 e obterem dois match-points. A dupla do Brasil até conseguiu defender o primeiro, mas não tiveram o mesmo sucesso no ponto seguinte e perderam a partida.

Por fim, vale destacar que Bia Haddad é a atual campeã da chave de duplas do WTA 1000 de Madri. Na ocasião, a brasileira fez parceria com a tenista bielorrussa Victoria Azarenka. Juntas, elas venceram a dupla Coco Gauff e Jessica Pegula por 2 a 0 (6-1 e 6-4) na final do torneio.