NBA: Wolves vencem atuais campeões e saem na frente pela semi do Oeste

Nikola Jokic, mais uma vez, fez um grande jogo, terminou com 32 pontos, nove assistências e oito rebotes, bem perto de um triplo-duplo, mas não evitou a derrota de sua equipe.

A série melhor de sete jogos continua na próxima segunda-feira (6), com mais uma partida em Denver.

Na outra semifinal da Conferência Oeste da NBA, Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks só abrem a série na próxima terça-feira (7).

Pela Conferência Leste, Indiana Pacers e New York Knicks se enfrentam em uma das semifinais. Já o Boston Celtics espera seu adversário, que sairá do decisivo jogo 7 entre Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, que jogam neste domingo (5) por uma vaga na semifinal do Leste.